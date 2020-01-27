Более 4,3млн ID-карточек выдала Миграционная служба украинцам

За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала гражданам более 4,3млн ID-карточек, сообщает МВД в понедельник.

"Сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту. И немного статистики: в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт; в 2017 - более 1,1млн; в 2018 - более 1,3млн; в 2019 году - почти 1,6млн", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.