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10:21 27.01.2020

В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки

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В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостанавливают междугородние автобусные перевозки

Власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса с воскресенья вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы, сообщают западные СМИ.

Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзин - запрет вступит в действие с понедельника.

Также начиная с 18:00 по местному времени в Сиани (провинция Шэньси) приостанавливаются междугородние автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, что касаются городского аэропорта.

Кроме того, по данным западных СМИ, провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.

В воскресенье также стало известно, что список китайских городов, приостанавливающих междугороднее автобусное сообщение, пополнил Шанхай. Так, городские власти временно запретили автобусам дальнего следования въезжать на территорию Шанхая и покидать ее.

Данные меры в Шанхае вступают в действие незамедлительно.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Теги: #коронавирус #китай
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