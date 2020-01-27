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09:58 27.01.2020

Джонсон поставил подпись под соглашением о выходе Британии из ЕС

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Джонсон поставил подпись под соглашением о выходе Британии из ЕС

Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу объявил, что подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдя демократический мандат народа Британии", - написал Джонсон в Twitter.

"Этот акт возвещает о новой главе в нашей (британской - ИФ) национальной истории", - добавил премьер.

Накануне королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit, что окончательно придало ему статус британского закона.

В пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подписали в Брюсселе это соглашение.

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Пресс-служба Совета ЕС при этом сообщила, что "как только Европейский парламент даст свое согласие, совет по письменной процедуре примет решение о заключении соглашения от имени ЕС".

Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Теги: #brexit #великобритания #ес #джонсон
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