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09:44 27.01.2020

Южная Корея сообщила о четвертом подтвержденном случае заболевания новым коронавирусом

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Южная Корея сообщила о четвертом подтвержденном случае заболевания новым коронавирусом

Сеул в понедельник сообщил о четвертом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, пишет "Ренхап".

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), 55-летний гражданин Южной Кореи вернулся из китайского города Ухань в январе. Тесты дали положительный результат на новый штамм вируса, от которого уже скончались 80 человек.

Отмечается, что мужчина через день после возвращения домой посетил местную клинику. В воскресенье его состояние ухудшилось, и он был помещен в карантин, сообщает агентство.

Ранее сообщалось о трех подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в стране.

В воскресенье органы здравоохранения заявили, что они значительно ужесточат правила обследования людей с симптомами и примут меры, чтобы держать больше людей в карантине и под пристальным наблюдением. Весь Китай был классифицирован как "зона риска".

Теги: #южная_корея #коронавирус #корея
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