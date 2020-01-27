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08:28 27.01.2020

Глава Евросовета созывает 20 февраля внеочередной саммит по долгосрочному бюджету ЕС

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

"После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал в субботу Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме председателя Евросовета.

Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.

"Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении", - заявил Мишель.

Теги: #бюджет #ес #саммит
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