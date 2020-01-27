События

05:38 27.01.2020

Япония эвакуирует своих граждан из пораженного коронавирусом китайского Уханя

2 мин читать

Япония направит самолет в китайский город Ухань провинции Хубэй, возможно, во вторник, чтобы вернуть японских граждан домой, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника.

По его данным, планируется, что самолет совершит несколько рейсов из аэропорта Нарита и обратно.

Самолет также может доставить гуманитарную помощь при полете в столицу провинции Хубэй, если об этом попросит Китай, сказал чиновник.

Ранее японская авиакомпания All Nippon Airways Co. приостановила все полеты между Уханем и Наритой до конца января из-за вспышки нового вируса.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, в свою очередь, сообщил парламентской группе в понедельник, что Токио подтвердил, что в провинции проживает около 560 японцев.

Отмечается, что в Ухане располагается ряд предприятий, принадлежащих японским автопроизводителям Nissan и Honda, а также французский Renault SA.

Представители Honda Motor Co. заявили в понедельник, что около 30 сотрудников компании и их семьи, которые сейчас находятся в Ухане сядут на зафрахтованный правительством самолет, чтобы отправиться домой.

Премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник также обнародовал план по выделению пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в качестве особого инфекционного заболевания, с целью обеспечения возможности оказания неотложной медицинской помощи пациентам за счет государственных средств.

11 млн жителей Уханя фактически заблокированы, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса.

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Теги: #япония #коронавирус #эвакуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 26.01.2020
Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

20:22 26.01.2020
В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

19:00 26.01.2020
Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

17:02 26.01.2020
Коронавирус не столь смертоносен как SARS-Cov, унесший жизни более 600 человек в 2000-годах – академик

Коронавирус не столь смертоносен как SARS-Cov, унесший жизни более 600 человек в 2000-годах – академик

16:12 26.01.2020
Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

14:27 26.01.2020
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

13:40 26.01.2020
"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

09:53 26.01.2020
Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

03:29 26.01.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

22:04 25.01.2020
В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

На Южном мосту в Киеве 27 января частично ограничат движение транспорта

В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

За сутки в Китае зарегистрировано 24 новых случая смертельного исхода от новой пневмонии, число заболевших превысило 2,7 тыс.

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу, пострадавших нет

Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА