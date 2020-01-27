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05:36 27.01.2020

На Южном мосту в Киеве 27 января частично ограничат движение транспорта

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В понедельник, 27 января, ограничат движение транспорта с 9:00 до 15:00 на Южном мосту в связи с текущими работами на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз - непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты "Киевавтодор" проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега", - сказано в сообщении.

Проведения работ организуют с 9:00 до 15:00, когда движение основного потока транспорта движется в обратном направлении, поэтому дорожники меньше будут влиять на трафик.

Теги: #киев #южный_мост #украина #транспорт
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