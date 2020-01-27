События

04:35 27.01.2020

В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

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В Ужгороде правоохранители расследуют умышленный поджог автомобиля дипломата, который произошел ночью 26 января, сообщил апресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.

"26 января около 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль. Установлено, что горел автомобиль марки "Mercedes-Benz" 2013 г.в. Авто принадлежало 49-летнему жителю Ужгорода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие квалифицировали по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждения имущества путем поджога). Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будет установлено причины возгорания автомобиля.

Вместе с тем, местные СМИ сообщают, что авто принадлежало дипломату, бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Дыру.

Игорь Дир родился 11 августа 1971 года. С 2007 по 2008 был руководителем Главной службы внешней политики Секретариата президента. В 2008-2014 годах работал послом Украины в Швейцарии.

Теги: #авто #поджог #ужгород #дипломат #украина
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