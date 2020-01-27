События

02:39 27.01.2020

За сутки в Китае зарегистрировано 24 новых случая смертельного исхода от новой пневмонии, число заболевших превысило 2,7 тыс.

1 мин читать

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Теги: #данные #китай #пневмония #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 26.01.2020
Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

17:02 26.01.2020
Коронавирус не столь смертоносен как SARS-Cov, унесший жизни более 600 человек в 2000-годах – академик

Коронавирус не столь смертоносен как SARS-Cov, унесший жизни более 600 человек в 2000-годах – академик

13:40 26.01.2020
"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

10:47 26.01.2020
В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

09:53 26.01.2020
Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

03:29 26.01.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

18:15 25.01.2020
КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

18:13 25.01.2020
Число случаев заражение "уханьским" вирусом в мире приближается к 1,4 тыс

Число случаев заражение "уханьским" вирусом в мире приближается к 1,4 тыс

16:53 25.01.2020
Распространение коронавируса в КНР ускоряется - Си Цзиньпин

Распространение коронавируса в КНР ускоряется - Си Цзиньпин

15:20 25.01.2020
Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу, пострадавших нет

Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА