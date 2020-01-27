В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек
В Харькове в воскресенье в квартире жилого дома по ул.Световая произошел взрыв.
"В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".