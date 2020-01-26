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22:00 26.01.2020

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

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Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - написал Зеленский на своем официальном Телегра-канале в воскресенье.

Он отметил, что за 2020 год уже одиннадцать военных погибли в боях.

"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - добавил глава государства.

Теги: #президент #погибшие #украина #донбасс
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