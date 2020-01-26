В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Известный российский священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот (Москва) протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье.

"26 января 2020 года, на 52-м году жизни, скоропостижно скончался настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот г. Москвы протоиерей Всеволод Чаплин", - сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Ранее о кончине священника "Интерфаксу" сообщили очевидцы.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Факт кончины священника подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии РПЦ епископ Савва. "Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное", - написал он в своём телеграм-канале.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера.

С 1985 года - сотрудник Издательского отдела, с 1990 года - Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 годах - заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

В 1990-2000 годах состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей, был сомодератором комиссии "Церковь и общество" КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.

В 1999 году возведен в сан протоиерея.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года - заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года - член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

11 февраля 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.