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20:22 26.01.2020

В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

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В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

При аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 20 января создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба СНБО.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу", - сказано в сообщении.

По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

В частности, в круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистики случаев пневмонии, вызванной новым коронавируса. Украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Как сообщалось, с 26 января в Украине создали штаб при Министерстве здравоохранения, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам

Теги: #противодействие #снбо #украина #коронавирус
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