Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, еще два получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий погиб и один получил боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Семь обстрелов по украинским позициям боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.