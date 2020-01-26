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19:22 26.01.2020

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

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Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, еще два получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий погиб и один получил боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Семь обстрелов по украинским позициям боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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