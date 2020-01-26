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16:12 26.01.2020

Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

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Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим, сообщает пресс-служба главы государства.

"Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом. По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - отметила Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести температурный скрининг пассажиров по прибытии самолетов и в случае обнаружения лиц с симптомами болезни - проверять их на вирусы.

Из-за наличия у болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования.

Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил замминистра здравоохранения.

Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", - сказал глава государства.

В частности, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенных стран.

Скалецкая со своей стороны отметила: "Этот вирус изучают специалисты ВОЗ. Поэтому каждый день мы можем получать информацию о новых особенностях реагирования от ВОЗ, могут быть новые рекомендации по лечению, выявлению и тому подобное. Мы держим руку на пульсе - информируем врачей. Согласна, что граждан также надо больше информировать".

Президент предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Теги: #коронавирус #зеленский #минздрав
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