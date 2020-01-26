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13:40 26.01.2020

"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

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"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

Администрация парка развлечений "Диснейленд" в Гонконге приняла решение приостановить его работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в воскресенье западные СММ.

Ранее на аналогичный шаг пошло руководство "Диснейленда" в Шанхае.

Также прекратил работу в Гонконге тематический парк развлечений Ocean Park.

СМИ напоминают, что накануне власти Гонконга объявили экстренную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.

В то же время высказывалась критика в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам из-за ее нежелания изолировать Гонконг от материковой части Китая. Так, напоминают СМИ, пять из шести человек, чьи анализы дали положительный результат на вирус, прибыли в Гонконг по линии высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В свою очередь Кэрри Лам указала, что ситуация еще не приобрела настолько острый характер, чтобы перекрывать въезды в Гонконг. В то же время она подчеркнула, что все прибывающие в Гонконг с материка должны заполнять соответствующие медицинские формы.

В декабре прошлого года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три - в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Теги: #disney #коронавирус #диснейленд #китай
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