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12:20 26.01.2020

В ближайшие дни в Украине будет тепло, местами осадки

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В ближайшие дни в Украине будет тепло, местами осадки

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 января самая высокая температура днем была 7,7° в 1902г., самая низкая ночью -24,7° в 1954г.

Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве во вторник без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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