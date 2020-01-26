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11:32 26.01.2020

На Шестом заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма

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На Шестом заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма

Премьер министр Украины Алексей Гончарук 28 января в Брюсселе, Королевство Бельгия, проведет Шестое заседание Совета Ассоциации Украина - Европейский Союз, где обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в субботу.

Также во время заседания Совета ассоциации стороны проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

В информации отмечается, что это будет первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии.

Делегацию правительства Украины будет возглавлять Гончарук. Делегацию ЕС - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

В состав украинской правительственной делегации также входят вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, Министр образования и науки Украины Анна Новосад, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Ионан Валерия, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом , а также запланирована встреча с представителями бельгийского бизнеса.

"По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозепа Борреля", - отметили в Кабмине.

Теги: #крым #ес #украина #донбасс
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