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11:03 26.01.2020

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

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В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

Власти КНР объявили о временном запрете на продажу диких животных в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление ряда китайских ведомств, в том числе министерства сельского хозяйства.

Согласно заявлению, выращивание, транспортировка и продажа диких видов животных запрещена "начиная с даты этого объявления и до завершения общенациональной эпидемической ситуации".

В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Вероятным источником вируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Теги: #коронавирус #животные #китай #запрет
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