Три человека госпитализированы в результате ДТП в Винницкой области

В дорожно-транспортном происшествии вблизи с.Ксаверивка Винницкого района пострадали три человека, госпитализированы с травмами различной тяжести, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.

"В результате ДТП три человека госпитализированы с травмами различной тяжести", – указано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

По данным спасателей, 25 января в 21:36 столкнулись два легковых автомобиля Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники ГСЧС обеспечили разрезания отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение ГБО и питания. Всего были привлечено 5 человек личного состава и одна единица техники.