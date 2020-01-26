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10:15 26.01.2020

Три человека госпитализированы в результате ДТП в Винницкой области

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Три человека госпитализированы в результате ДТП в Винницкой области

В дорожно-транспортном происшествии вблизи с.Ксаверивка Винницкого района пострадали три человека, госпитализированы с травмами различной тяжести, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.

"В результате ДТП три человека госпитализированы с травмами различной тяжести", – указано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

По данным спасателей, 25 января в 21:36 столкнулись два легковых автомобиля Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники ГСЧС обеспечили разрезания отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение ГБО и питания. Всего были привлечено 5 человек личного состава и одна единица техники.

Теги: #пострадавшие #дтп #винницкая
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