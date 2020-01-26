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09:53 26.01.2020

Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

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Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

Въезд людей и транспорта будет запрещен в г.Шаньтоу провинции Гуандун с 27 января в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает пресс-служба генконсульства России в Гуанчжоу.

"С 27 января и до особого распоряжения в городе Шаньтоу провинции Гуандун вводится запрет на въезд автомобильного и водного транспорта, а также людей. Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях", - говорится в сообщении.

В настоящее время при входе в парки, магазины, рынки и другие социальные объекты проводится измерение температуры тела. В некоторых случаях проход на их территорию без защитных масок запрещен, уточняется в сообщении. Скоростные автомагистрали, проходящие по территории города, остаются открытыми.

Генконсульство также уточняет количество выявленных и подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (2019-nCoV) в провинциях консульского округа по состоянию на 26 января. В провинции Гуандун выявлено 98 случаев заражения, еще 36 случаев - в провинции Цзянси, 33 случая - в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В провинции Хайнань количество выявленных случаев заражения составило 22, в провинция Фуцзянь - 18 случаев заражения, в провинции Юньнань - 11.

В начале января новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

Теги: #город #коронавирус #китай #запрет
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