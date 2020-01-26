События

06:04 26.01.2020

Мишель созывает 20 февраля внеочередной саммит ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза

1 мин читать
Мишель созывает 20 февраля внеочередной саммит ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в субботу о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

"После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме председателя Евросовета.

Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.

"Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении", - заявил Мишель.

Теги: #бюджет #ес #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:53 25.01.2020
Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины

Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины

08:14 25.01.2020
Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

00:43 25.01.2020
Банкноты 20 и 50 евро остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков – ЕЦБ

Банкноты 20 и 50 евро остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков – ЕЦБ

22:13 24.01.2020
Президент Европейского Совета Мишель встретится с Гончаруком

Президент Европейского Совета Мишель встретится с Гончаруком

12:58 24.01.2020
ЕС, Китай и еще 15 стран объединяют усилия для урегулирования торговых споров

ЕС, Китай и еще 15 стран объединяют усилия для урегулирования торговых споров

12:49 24.01.2020
Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

10:01 24.01.2020
В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС, теперь документ должен ратифицировать Европарламент

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС, теперь документ должен ратифицировать Европарламент

18:46 23.01.2020
ЕС принял к сведению постановление суда ООН о нарушении Мьянмой обязательств по Конвенции о геноциде

ЕС принял к сведению постановление суда ООН о нарушении Мьянмой обязательств по Конвенции о геноциде

17:42 23.01.2020
Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

17:25 23.01.2020
Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

Зеленский отмечает, что кадры во власти будут еще много раз меняться

ПОСЛЕДНЕЕ

В соревнованиях "Игр непокоренных" в Гааге примет участие 20 украинских ветеранов

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

В Минкульте опровергли информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8"

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением двум правоохранителям южных областей Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА