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01:53 26.01.2020

"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

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"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, после завершения реконструкции боя за "Арсенал" в Киеве, представил Андрея Ильенко в качестве кандидата на предстоящих выборах Киевского городского головы, сообщила пресс-служба политсилы.

"Чтобы Киев был украинским, нам нужна украинская патриотическая киевская власть. Имею честь предложить киевлянам к обсуждению кандидатуру Андрея Ильенко в качестве кандидата на должность Киевского городского головы", – заявил Тягнибок в субботу вечером в Киеве на Арсенальной площади, где в четвертый раз состоялась масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал", который длился на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и большевиками.

Лидер ВО "Свобода" подчеркнул, что 2020 год является годом местных выборов и у политсилы есть стратегия борьбы за украинский Киев.

"Мы готовимся и приглашаем вас, патриотов-украинцев, присоединиться к нашей борьбе, чтобы в столице был городской голова, который будет отстаивать украинские национальные интересы, чтобы была мощная фракция в Киевском городском совете", – сказал Тягнибок.

Теги: #киев #мэр #свобода #кандидатура
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