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00:34 26.01.2020

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

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Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.

Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий.

Boeing 777X - последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. По данным компании, это самый большой и экономичный двухмоторный самолет в мире.

Теги: #сша #самолет #боинг #испытания
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