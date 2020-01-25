Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

Незаконные вооруженные формирования в субботу вечером осуществили два обстрела украинских позиций из минометов калибра 82-мм, которые, согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

По информации пресс-центра штаба операции Объединенных сил, обнародованной в субботу вечером, вечером 25 января боевики совершили 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино из минометов калибра 82-мм, которые, согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

"К счастью, во время данного обстрела никто из украинских защитников не пострадал", – сказано в сообщении.

"Обстрелы в который раз доказывают мировой общности, что Российская Федерация продолжает пренебрегать взятыми на себя международными обязательствами и категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины", – констатировали в штабе.