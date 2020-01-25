События

23:39 25.01.2020

Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

1 мин читать
Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

Незаконные вооруженные формирования в субботу вечером осуществили два обстрела украинских позиций из минометов калибра 82-мм, которые, согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

По информации пресс-центра штаба операции Объединенных сил, обнародованной в субботу вечером, вечером 25 января боевики совершили 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино из минометов калибра 82-мм, которые, согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

"К счастью, во время данного обстрела никто из украинских защитников не пострадал", – сказано в сообщении.

"Обстрелы в который раз доказывают мировой общности, что Российская Федерация продолжает пренебрегать взятыми на себя международными обязательствами и категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины", – констатировали в штабе.

Теги: #обстрелы #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:06 24.01.2020
Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

22:03 24.01.2020
Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе нужно всем в мире, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности в таких ситуациях

Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе нужно всем в мире, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности в таких ситуациях

21:35 24.01.2020
Зеленский: Минские соглашения пока единственное, на основании чего можно вести диалог по ситуации на Донбассе, но думаем и о других вариантах

Зеленский: Минские соглашения пока единственное, на основании чего можно вести диалог по ситуации на Донбассе, но думаем и о других вариантах

21:23 24.01.2020
Зеленский: войска с оккупированной территории Донбасса может вывести только Россия

Зеленский: войска с оккупированной территории Донбасса может вывести только Россия

18:33 24.01.2020
Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

16:32 24.01.2020
В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

09:42 24.01.2020
ООН передала 101,9 тонн гуманитарной помощи для жителей оккупированных районов Донбасса

ООН передала 101,9 тонн гуманитарной помощи для жителей оккупированных районов Донбасса

18:49 22.01.2020
Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

18:22 22.01.2020
Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

10:00 22.01.2020
Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

Зеленский отмечает, что кадры во власти будут еще много раз меняться

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минкульте опровергли информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8"

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением двум правоохранителям южных областей Украины

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

Кишинев сообщает о сбитом в Афганистане "Ми-8", среди раненых - афганские военные и украинские пилоты

Число случаев заражение "уханьским" вирусом в мире приближается к 1,4 тыс

Распространение коронавируса в КНР ускоряется - Си Цзиньпин

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА