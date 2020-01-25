События

21:11 25.01.2020

Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8"

2 мин читать
Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8"

Молдавский вертолет "Ми-8", который был серьезно поврежден в субботу в Афганистане, был атакован уже на земле, а не во время полета, сообщил Орган гражданской авиации Молдовы.

Согласно сообщению, в вертолет, находящийся на земле, попала граната, выпущенная из гранатомета РПГ. Инцидент произошел в населенном пункте Каяки, в афганской провинции Гильменд. Вертолет выполнял гуманитарную миссию по транспортировке продовольствия.

"На борту находились три члена экипажа. В результате были легко ранены командир экипажа и инженер-механик - оба граждане Украины. Второй пилот, гражданин Молдовы, не пострадал. Все члены экипажа сели на другой молдавский вертолет с молдавским экипажем, который доставил всех пострадавших в больницу. После оказания первой медицинской помощи их выписали из больницы, их жизнь и здоровье вне опасности", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

По словам пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдовы Ирины Бодоликэ, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами.

Тем временем некоторые молдавские СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов. В интернете опубликованы фотографии сбитого вертолета, он сильно поврежден.

Ранее в субботу Министерство обороны Афганистана подтвердило факт аварийной посадки вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели.

Теги: #молдова #афганистан #крушение #вертолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 25.01.2020
Кишинев сообщает о сбитом в Афганистане "Ми-8", среди раненых - афганские военные и украинские пилоты

Кишинев сообщает о сбитом в Афганистане "Ми-8", среди раненых - афганские военные и украинские пилоты

16:24 22.01.2020
Молдова отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или Украину

Молдова отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или Украину

19:08 13.01.2020
Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

05:54 13.01.2020
Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

07:28 11.01.2020
Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

06:34 11.01.2020
Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными

Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными

09:38 10.01.2020
Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

14:18 09.01.2020
Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

16:30 08.01.2020
Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

15:55 08.01.2020
Послы G7 соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Послы G7 соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

Зеленский отмечает, что кадры во власти будут еще много раз меняться

Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением двум правоохранителям южных областей Украины

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

Число случаев заражение "уханьским" вирусом в мире приближается к 1,4 тыс

Распространение коронавируса в КНР ускоряется - Си Цзиньпин

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Киеве

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Четверо мужчин пытались завладеть госимуществом стоимостью более 500 тыс. грн в Запорожской области

Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА