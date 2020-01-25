Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов: дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Песками - из минометов калибра 120-мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Березовой - из снайперской винтовки и стрелкового оружия; в районе Верхнеторецкого - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.