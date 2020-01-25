Число случаев заражение "уханьским" вирусом в мире приближается к 1,4 тыс

Число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР, по последним данным, выросло до 1 370 человек, сообщает китайское телевидение со ссылкой на официальные данные.

Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.

Число скончавшихся от вируса людей - по-прежнему 41. Все они умерли в КНР.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также мутировать.

Ранее в субботу СМИ сообщали о 1355 подтвержденных случаях заражения на территории Китая.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.