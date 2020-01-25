События

18:15 25.01.2020

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

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КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

Власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает в субботу телеканал CGTN.

Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья уже нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.

Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января.

Ранее французские СМИ сообщали, что двое из трех заразившихся коронавирусом во Франции как раз приехали в страну из Китая для туризма.

Число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР, по последним данным, выросло до 1 370 человек.

Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.

Число скончавшихся от вируса людей - по-прежнему 41. Все они умерли в КНР.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также - мутировать.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Теги: #туризм #китай #ограничения
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