События

16:41 25.01.2020

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

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Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

Незаконные вооруженные формирования в субботу, 25 января, в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения, в результате чего ранение получил военный ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Позиции украинских защитников неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. …Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Нашему защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что поскольку такие действия боевиков имеют постоянный характер, то это свидетельствует об их нежелании продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта.

Теги: #оос #обстрел
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