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15:46 25.01.2020

Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Киеве

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Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Киеве

Киевская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы.

"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, в дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно.

Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Как сообщалось, 6 сентября прокуратура Киева сообщила о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская Слава".

Теги: #киев #прокуратура #коррупция
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