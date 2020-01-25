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13:56 25.01.2020

Четверо мужчин пытались завладеть госимуществом стоимостью более 500 тыс. грн в Запорожской области

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Четверо мужчин пытались завладеть госимуществом стоимостью более 500 тыс. грн в Запорожской области

В Запорожской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые планировали вывезти и перепродать государственное имущество стоимостью более 500 тыс. грн.

"24 января детективы Следственного управления ГУНП в Запорожской области, сотрудники спецподразделения КОРД, УСБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры, обнаружили группу лиц, которые пытались похитить имущество, которое находится на балансе одного из стратегически важных предприятий Запорожского региона", - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Установлено, что фигуранты 1970, 1984, 1991 и 1989 рождения, с помощью грузовых автомобилей и крана загрузили 16 вагонных колесных пар, что являются комплектующими подвижного железнодорожного транспорта стоимостью полмиллиона гривень. В дальнейшем злоумышленники планировали перепродать оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении членам группировки.

Назначено проведение ряда экспертиз, а также продолжается сбор доказательств для установления всего круга лиц, причастного к совершению данного преступления.

Теги: #запорожская_область #госимущество #кража
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