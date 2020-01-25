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12:50 25.01.2020

ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

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ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средст.

"Вчера, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении ВАКС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что с мотивами суда можно будет ознакомиться после оглашения полного текста постановления 29 января в 17:30.

Так, предварительно, сторона обвинения просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако после того, как подозреваемый предоставил объяснения, прокуроры изменили ходатайство и просили применить к нему домашний арест в ночное время суток.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем представителе президента в Крыму и уполномоченном правительства по делам ЕСПЧ Борисе Бабине.

Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

Теги: #бабин #вакс #еспч
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