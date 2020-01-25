События

10:32 25.01.2020

Три случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции

2 мин читать
Три случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Власти Франции приняли меры, чтобы не допустить распространения в стране "уханьского" коронавируса, сообщает в субботу телеканал БФМ-ТВ.

По последним данным министерства здравоохранения, на французской территории зафиксированы три случая заболевания этим вирусом. Один из пациентов - житель Франции китайского происхождения. Речь идет о мужчине, который недавно вернулся из поездки в Китай. Там он, в частности, побывал в городе Ухань, из которого и начал распространение коронавирус. В настоящее время пациент госпитализирован в Бордо.

Второй случай был зафиксирован в Париже. Подробностей о том, где этот человек мог заразиться, пока не приводится.

Кроме того, "уханьский" вирус найден и у родственника одного из этих двух пациентов. Власти пока не указывают, какого именно.

Все три заболевших находятся под пристальным наблюдением врачей. Пациенты находятся в специально оборудованных помещениях, чтобы исключить вероятность заражения других людей.

Накануне сообщалось, что во Франции подтверждены два случая заболевания, вызванного новым коронавирусом - в Бордо и Париже.

В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019 nCoV. Больная - 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс, сообщает "Голос Америки". В декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы только вернувшись в Соединенные Штаты на прошлой неделе (инкубационный период составляет от 2 дней до 2 недель).

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло почти 1,3 тыс. человек, более 40 человек скончались. Отдельные заболевания зафиксированы и в других странах.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 25.01.2020
В Китае специальные меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

В Китае специальные меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

18:34 24.01.2020
В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

14:32 24.01.2020
Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

13:58 24.01.2020
Власти КНР распорядились остановить продажу туров из-за коронавируса

Власти КНР распорядились остановить продажу туров из-за коронавируса

13:44 24.01.2020
Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

12:04 24.01.2020
Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

10:00 24.01.2020
В Шанхае из-за коронавируса закрыли парк Диснейленд, Cirque du Soleil отменил представления на востоке Китая

В Шанхае из-за коронавируса закрыли парк Диснейленд, Cirque du Soleil отменил представления на востоке Китая

09:58 24.01.2020
В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

09:42 24.01.2020
В китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа пневмонии закрыли 13 городов

В китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа пневмонии закрыли 13 городов

03:35 24.01.2020
Число больных "уханьской" пневмонией в Китае превысило 800 человек, скончались 25

Число больных "уханьской" пневмонией в Китае превысило 800 человек, скончались 25

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк – Офис генпрокурора

Зеленский: я веду прямой диалог с Путиным, потому что только так можно вернуть людей и попытаться завершить войну

Зеленский: войска с оккупированной территории Донбасса может вывести только Россия

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

Почти 230 повторных толчков зарегистрировано на востоке Турции

На станции метро "Крещатик" снова искали взрывчатку

Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

В Харькове спасатели освободили женщину, зажатую в микроавтобусе упавшим деревом

Число заболевших новым типом пневмонии в Китае выросло за сутки на 444 человека, скончался 41 - Госкомздрав КНР

Киевский бронетанковый завод отгрузил первую партию отремонтированных Т-72 - ВСУ

Число больных пневмонией нового типа в провинции КНР Хубэй превысило 700 человек – власти

"Метинвест" совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на своих предприятиях - заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА