Три случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Власти Франции приняли меры, чтобы не допустить распространения в стране "уханьского" коронавируса, сообщает в субботу телеканал БФМ-ТВ.

По последним данным министерства здравоохранения, на французской территории зафиксированы три случая заболевания этим вирусом. Один из пациентов - житель Франции китайского происхождения. Речь идет о мужчине, который недавно вернулся из поездки в Китай. Там он, в частности, побывал в городе Ухань, из которого и начал распространение коронавирус. В настоящее время пациент госпитализирован в Бордо.

Второй случай был зафиксирован в Париже. Подробностей о том, где этот человек мог заразиться, пока не приводится.

Кроме того, "уханьский" вирус найден и у родственника одного из этих двух пациентов. Власти пока не указывают, какого именно.

Все три заболевших находятся под пристальным наблюдением врачей. Пациенты находятся в специально оборудованных помещениях, чтобы исключить вероятность заражения других людей.

Накануне сообщалось, что во Франции подтверждены два случая заболевания, вызванного новым коронавирусом - в Бордо и Париже.

В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019 nCoV. Больная - 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс, сообщает "Голос Америки". В декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы только вернувшись в Соединенные Штаты на прошлой неделе (инкубационный период составляет от 2 дней до 2 недель).

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло почти 1,3 тыс. человек, более 40 человек скончались. Отдельные заболевания зафиксированы и в других странах.