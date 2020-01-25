В Китае специальные меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

Вводимые властями КНР усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают около 1 млрд человек, сообщает в субботу местное издание Global Times.

Оно поясняет, что уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действует наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения. Таким образом, меры охватывают территорию, на которой проживают более 1,1 млрд человек.

Как сообщалось, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходятся на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени число больных в провинции выросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

В то же время отмечается, что 32 человека поправились и выписаны из медучреждений.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.