В Харькове спасатели освободили женщину, зажатую в микроавтобусе упавшим деревом

В Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на Московском проспекте, 252, клен упал на автомобиль Opel Vivaro, в результате чего пассажирка машины пассажирка оказалась зажата в салоне авто.

"Прибыв на место происшествия, спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что большой клен лежал поперек микроавтобуса на его крыше. Ветвями его кроны были заблокированы все двери, включая передние пассажирские, где находилась женщина", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели разрезали бензопилой ветви и ствол дерева и открыли двери авто. Пассажирку осмотрели медики скорой, после чего она отказалась от госпитализации.