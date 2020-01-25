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05:04 25.01.2020

Число заболевших новым типом пневмонии в Китае выросло за сутки на 444 человека, скончался 41 - Госкомздрав КНР

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По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени число больных в провинции выросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

В то же время отмечается, что 32 человека поправились и выписаны из медучреждений.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Госкомитет сообщает, что пять случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в Гонконге, по три - на Тайване и в Сингапуре, четыре - в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Франции, в Макао, один - в Непале.

Теги: #китай #пневмония #распространение
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