События

03:45 25.01.2020

Киевский бронетанковый завод отгрузил первую партию отремонтированных Т-72 - ВСУ

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Киевский бронетанковый завод отгрузил первую партию отремонтированных Т-72 - ВСУ

В пятницу, 24 января, первая партия в 2020г с 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска, сообщает Командование Сил логистики Вооруженных сил Украины.

      Уполномоченные лица загрузили военную технику на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящих в комплект поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники. Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения", - сообщается на странице Командования в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что до конца января в войска будет отправлена вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшены общие ходовые характеристики.

"Кроме того в феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон", - говорится в информации.

Теги: #всу #танки #украина
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