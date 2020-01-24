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23:54 24.01.2020

Число жертв землетрясения в Турции возросло до восьми человек

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Число жертв землетрясения в Турции возросло до восьми человек

Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по последним данным, к гибели по меньшей мере восьми человек, пишут турецкие СМИ.

"Госпитализированы 225 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - цитирует губернатора Элязыга Четина Октая Калдырыма агентство "Анадолу".

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации.

"Под руководством президента (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана мы с первых минут внимательно отслеживаем ситуацию в связи с землетрясением", - сказал он.

В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.

Ранее министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

Теги: #рост #жертвы #турция #землетрясение
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