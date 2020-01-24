Зеленский: Украина сделала все, чтобы Иран допустил специалистов к месту падения сбитого самолета и официально признал свою вину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала всё, чтобы Иран допустил ее специалистов к месту падения сбитого 8 января в Тегеране украинского пассажирского самолета, и официально признал вину своих военных в этой трагедии.

"Мы сделали всё, чтобы Тегеран не смог не допустить нас к месту происшествия, к телам. Там были вопросы, в первый же день наши ребята, профессионалы, сообщали мне, что нет кабины, крыла, кресел. Естественно, мы, вместе с нашими партнерами, давили на иранскую сторону, чтобы мы получили все возможные вещественные доказательства. И действительно, на второй день после этого давления мы это получили", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский подчеркнул, что Украина не выходила в публичное поле в первый же день с версией о том, что самолет был сбит, потому что "всё должно быть по полочкам", и серьезные обвинения требуют очень серьезных подтверждений.

По его словам, Украина практически с самого начала знала и была уверена, что версия о "технических ошибках, неполадках, не том курсе, непрофессиональном управлении самолетом" не верная.

"Сейчас мы уже можем об этом говорить, свидетели этому близкие и родные (погибших – ИФ), я на второй день, понимая, что происходит, как это может ударить по имиджу Украины и авиакомпании (МАУ – ИФ), а самое страшное – по родственникам, я приехал к ним и сказал, чтобы они точно знали, на сто процентов, что это не техническая ошибка, не ошибка их родных и профессионального экипажа", - рассказал он.

Президент указал, что Украина добилась признания Ираном факта сбивания самолета благодаря своей комиссии, которая работала на месте, а также участия международных партнеров в лице США, Великобритании, Канады.

"У нас было общение и с израильской стороной тоже, общались на эту тему наши службы. Мы получали факты и данные, которые нам помогли сосредоточиться на версии все-таки не технической ошибки, а убийства пассажиров, что самолет был сбит ракетой. Мы смогли добиться, что на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что наш самолет был сбит их ракетой", - отметил он.

Зеленский также акцентировал, что для установления истины по катастрофе украинского самолета в Тегеране больше всего поработали украинские специалисты, что признали все международные партнеры.

Президент вновь заявил, что Украина обязательно добьётся, чтобы все виновные в этой трагедии были наказаны.