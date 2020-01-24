В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк – Офис генпрокурора

На территории Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К.Гандзюк", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора Украины в пятницу вечером.