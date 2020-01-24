В Киеве закрыты ст. метро "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик" и "Дворец спорта" после сообщения о минировании

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании временно закрыты станции метрополитена "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на странице в Твиттере.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций",- говорится в сообщении.