События

18:11 24.01.2020

В Киеве закрыты ст. метро "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик" и "Дворец спорта" после сообщения о минировании

1 мин читать
В Киеве закрыты ст. метро "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик" и "Дворец спорта" после сообщения о минировании

 В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании временно закрыты станции метрополитена "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на странице в Твиттере.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций",- говорится в сообщении.

Теги: #киев #метро #минирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 24.01.2020
Кличко: строительство метро на Виноградарь продолжается согласно графику

Кличко: строительство метро на Виноградарь продолжается согласно графику

14:01 24.01.2020
27-летнего киевлянина убили на столичной Борщаговке - полиция

27-летнего киевлянина убили на столичной Борщаговке - полиция

13:44 23.01.2020
В Киеве проживает десятая часть населения страны - данные электронной переписи

В Киеве проживает десятая часть населения страны - данные электронной переписи

23:45 22.01.2020
На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

17:36 22.01.2020
Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

14:28 22.01.2020
В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

17:12 20.01.2020
Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

15:54 20.01.2020
Строители сооружают съезды с Шулявского моста– мэр Киева

Строители сооружают съезды с Шулявского моста– мэр Киева

15:09 20.01.2020
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

05:04 20.01.2020
В Киеве за противоправные действия были задержаны 11 человек

В Киеве за противоправные действия были задержаны 11 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

САП закрыла "дело Охендовского"

ПОСЛЕДНЕЕ

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

Правоохранители предотвратили взрыв на ж/д станции в Донецкой области

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

Морская охрана Украины получила от США оборудование на 29 млн. грн

САП закрыла "дело Охендовского"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА