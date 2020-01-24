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18:09 24.01.2020

Правоохранители предотвратили взрыв на ж/д станции в Донецкой области

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Правоохранители предотвратили взрыв на ж/д станции в Донецкой области

В ходе патрулирования территории вблизи железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое Донецкой области, прилегающей к вокзалу, правоохранители обнаружили взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Место происшествия полицейские немедленно огородили и взяли под охрану, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Так, во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев", которые с 2014 года несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил, обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей.

"Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал", - отметили в полиции.

По информации командира полка Виталия Сатаренко, сотрудники немедленно огородили опасную находку и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы:

"После тщательного изучения предметов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания", - сказал он.

Теги: #донецкая_область #теракт #полиция
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