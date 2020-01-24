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17:09 24.01.2020

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

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Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

 Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения на ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику из 25-й аэромобильной бригады Яне Дугарь.

Так, судья удовлетворил ходатайство стороны защиты Дугарь частично.

"Изменить ранее примененную меру пресечения подозреваемой Дугарь Яне Сергеевне 22 ноября 1993 года рождения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20 часов до 7 часов по адресу Днепропетровская область Новомосковский район пгт Гвардейское военная часть А-1126 в рамках досудебного расследования до 8 февраля 2020 года включительно", - сказал судья.

Кроме того, суд обязал Дугарь носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Как сообщалось, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Кроме того, суд постановил, что Дугарь должна сдать все документы для выезда за границу.

Перед этим народный депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. Зинкевич также опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению.

В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области и подозрение в убийстве Шеремета им пока не предъявлялось.

Основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #подозреваемая #дело #суд
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