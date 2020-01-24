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16:08 24.01.2020

В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

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Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и детективы полиции Донецкой области освободили в Мариуполе из трудового рабства группу лиц, попавших туда по объявлениям с обещаниями избавить наркотической или алкогольной зависимости, сообщает отдел коммуникации областной полиции в пятницу.

"Установлена группа злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и тому подобное. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием "Храм", осуществляли на них психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду. Нахождение пострадавшего в ложном "реабилитационном центре" стоило родственникам 2000 гривень в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, постоянно следившие за удерживаемыми, и охранники, выполнявшие силовые функции.

"Работников набирали по объявлению в Интернете, обещая избавить наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением. Морально сломанных пострадавших злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать находящихся наказывали методами физического воздействия. Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия"… Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шла на счет главаря преступной группы… Сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание", - рассказали в полиции.

Полицейские пресекли деятельность одного из центров, расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше. Кроме того, полицейские обнаружили в "реабилитационном центре" ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции, он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Лидеру преступной группы и его сообщникам, все жители Мариуполя 31-37 лет, инкриминируют ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: #мариуполь #рабство #полиция
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