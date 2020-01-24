Более 100 тыс. голов птицы уничтожено из-за птичьего гриппа в Винницкой области

ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области сообщило об умерщвлении 108,69 тыс. голов птицы из-за вспышки птичьего гриппа в регионе.

Согласно сообщению ведомства в пятницу,в частности в ЧП "Хутор" уничтожено 108,14 тыс. голов, ООО "Немиров-Подолье" (оба - Винницкая обл.) - 544 голов.

Кроме того, по состоянию на 24 января завершена дезинфекция одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.

"С целью контроля за эпизоотической ситуацией, в зонах защиты и наблюдения работают 15 рабочих групп, которые проводят учет птицы в индивидуальном секторе и клинический осмотр", - отметили в Госпродпотребслужбе.

По данным ведомства, проведен клинический осмотр 24,98 тыс. голов птицы в 1,19 тыс. дворах 32-х населенных пунктов. По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не поступало.

Как сообщалось, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской райгосадминистрации решением от 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта этого же района.

Госпродпотребслужба 23 января сообщила о решении Европейской комиссии приостановить ввоз на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины.