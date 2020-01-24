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14:33 24.01.2020

Кличко: строительство метро на Виноградарь продолжается согласно графику

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Кличко: строительство метро на Виноградарь продолжается согласно графику

Работы по строительству метро на жилмассив Виноградарь продолжаются согласно графику, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в пятницу.

"Мы находимся на строительной площадке на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. И вы видите, какой объем работ тут выполнен. В последнее время было немало спекуляций, будто работы застопорились и станцию не откроют в установленные сроки. Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил, что все работы продолжаются согласно графику", – цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Он подчеркнул, что внутренний корпоративный конфликт в ПАО "Киевметрострой" не повлияет на запуск метро на Виноградарь до конца 2021 года.

"Сейчас продолжается технологичный процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут туннелепроходной щит. Сборка щита будет продолжаться около месяца. В апреле начнем работы по разработке туннеля под землей с "Мостицкой" до "Сырца", – сообщил заместитель гендиректора "Киевметростроя" Юрий Золотарьов, отметив, что компания в полном объеме получает финансирование от города.

Продолжаются также работы по разработке котлована от станции "Мостицкая" до "Проспекта правды", где туннель будет двухъярусным. Кроме того, завершен монтаж вентиляционного туннеля, который будет обслуживать новые станции, говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиропоток новых станций составит более 90 тыс. пассажиров/сутки. Длина участка – 3,7 км.

Как сообщалось, руководство ПАО "Киевметростроя", выступающего генподрядчиком проекта по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, выразило готовность сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительных работ.

Как заявил ранее глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве, причина смены руководства предприятия – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь, из-за чего сроки запуска метро откладываются на год.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Теги: #киев #метро #кличко #виноградарь
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