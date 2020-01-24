27-летнего киевлянина убили на столичной Борщаговке - полиция

Тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева (жилмассив Никольская Борщаговка), по факту убийства полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, около 21.00 в четверг в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение об убийстве. По прибытию правоохранители обнаружили тело 27-летнего мужчины, который, по предварительным данным судмедэксперта, получил 14 колото-резаных ранений. Однако окончательную причину смерти устанавливают специалисты.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы данного криминального правонарушения и причастных к нему лиц.