В ГБР назвали нарушением закона попытки нардепов проникнуть в здание Бюро

Попытки народных депутатов проникнуть в помещение Государственного бюро расследований (ГБР) являются нарушением действующего законодательства Украины.

"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона", - заявляет пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, в пятницу 24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в ГБР, чтобы заявить руководству Бюро о недопустимости назначения первым заместителем директора ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова. Также нардепы заявили о недопустимости политических преследований, которые, как они утверждают, были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

В этот же день на допрос в ГБР пришел пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.