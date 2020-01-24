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13:17 24.01.2020

Государство будет защищать профессиональных журналистов, которые работают по стандартам - замминистра Максимчук

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Государство будет защищать профессиональных журналистов, которые работают по стандартам - замминистра Максимчук

Первый заместитель министракультуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук заявил, что согласно законопроекту о противодействии дезинформации государство будет предоставлять защиту только тем журналистам, которые придерживаются профессиональных стандартов деятельности.

"Это наша позиция, опять же она будет дискутироваться с сообществом. Наша позиция очень проста - профессиональный журналист, который работает по стандартам, должен быть защищен государством. Государство не ограничивает в занятии журналистской деятельностью... и оно не может ограничивать. Но защита государства - это наша инициатива - будет предоставляется только профессиональным журналистам, которые работают по стандартам, которые рискуют", - сказал он наконференции "Саморегулирование СМИ vs регулирование" в Киеве в пятницу, комментируя то, что законопроект гарантирует защиту только для членов Ассоциации профессиональных журналистов Украины.

Он назвал преимуществамиэтого законопроекта то, что "началась очень активная, большая дискуссия на те темы, которые по каким-то разным причинам не обсуждались или обсуждались в очень узких кругах".

"Цель этой публичной дискуссии - обогатить этот текст, доработать, поскольку, я подчеркиваю, все-таки он опубликован как раз в таком формате, для того, чтобы начать публичный диалог и найти именно те инструменты, которые необходимы", - отметил замминистра.

В тоже время, недостаткомдокумента, по его словам, является то, что уже по этому законопроекту появилось очень много дезинформации.

"То есть перекручивания, манипуляций, и мы сейчас готовим такой отличный кейс, называется "дезинформация о законе о противодействии дезинформации", - сказал Максимчук.

Также он подчеркнул, что задание государства заключается в том, чтобы создать определенную рамку, условия, а дальше смыслом будет наполнять эту рамку само журналистское сообщество.

"Предусматривается, что именно журналистское сообщество начнет само защищать свои права в соответствии с тем инструментарием, который предоставляется", - пояснил он.

Кроме того, Максимчук напомнил, что министерство отводит месяц на обсуждение данного законопроекта, и 28 января состоится первый стратегический диалог со стейкхолдерами, "где как раз будет определена каждая болевая точка в этом проекте, каждая дискуссионная норма, которая может быть использована во вред свободе слова, и собственно, найден способ, как решить вопрос, но так, чтобы предусмотреть определенные предохранители для этого".

Как сообщалось, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало проект закона о противодействии дезинформации. В частности, в нем говориться: "Журналисты, которые не являются членами Ассоциации, журналисты, членство в Ассоциации которых приостановлено или прекращено, и иностранные журналисты не ограничены в правах собирать, получать и распространять информацию, однако не пользуются гарантиями, установленными настоящим Законом для профессиональных журналистов".

Теги: #законопроект #журналисты #дезинформация
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